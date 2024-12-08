Частина сирійців висловлювали свою підтримку Україні після нападу Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до відновлення відносин зі Сирією у майбутньому. Про це дипломат повідомив в X (Twitter) в неділю, 8 грудня.

«Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства», – ідеться в повідомленні.

Андрій Сибіга заявив, що наразі необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону та забезпечення інклюзивного політичного діалогу в Сирії заради державних інституцій, що можуть функціювати.

«Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», – додав міністр.

Додамо, у 1992 році Україна та Сирія встановили дипломатичні відносини між країнами, але в червні 2022 року вони були розірвані через визнання Сирією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР». Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 грудня повстанці сирійського ісламістського угруповання«Хаят Тахрір аш-Шам» заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом лідер сирійської опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада, який правив Сирією майже 25 років. Він запевнив, що опозиційні сили не репресуватимуть представників попередньої влади, а мирна передача влади відбудеться «у співпраці з ООН».

Своєю чергою Пентагон повідомив, що США продовжать зберігати свою присутність на сході Сирії й вживатимуть заходів для унеможливлення відродження терористичної «Ісламської держави».