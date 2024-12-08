8 грудня 2024 року сирійська опозиція заявила про падіння режиму Башара Асада

США збережуть свою присутність на сході Сирії й вживатимуть заходів, аби не допустити відродження терористичної «Ісламської держави». Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Даніель Шапіро в неділю, 8 грудня, передає агентство Reuters.

Під час свого виступу через кілька годин після того, як сирійські повстанці оголосили про повалення уряду Башара Асада, Шапіро закликав усі сторони захищати цивільне населення, особливо меншин, і поважати міжнародні норми.

«Ми усвідомлюємо, що хаотичні й динамічні обставини на місцях в Сирії можуть дати ІДІЛ простір для активізації, планування зовнішніх операцій, і ми сповнені рішучості працювати з партнерами, щоб продовжувати зменшувати ці можливості…, забезпечити остаточну поразку («Ісламської держави» – ред.), гарантувати безпечне утримання бойовиків ІДІЛ і репатріацію переміщених людей», – заявив Шапіро.

Сирійське ісламістське угруповання«Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке очолило наступ повстанців на заході Сирії, раніше було філією «Аль-Каїди», відомої як «Фронт ан -Нусра», доки її лідер Абу Мохаммед аль-Голані не розірвав зв'язки з глобальним джихадистським рухом у 2016 році. ХТШ визнана в усьому світі як терористична група.

Нагадаємо, з 27 листопада триває наступальна операція ХТШ на підконтрольні режиму Башара Асада міста. Повстанці зокрема захопили Алеппо, Хаму і Хомс.

8 грудня повстанці «Хаят Тахрір аш-Шам» заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом представник від опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада. Він запевнив, що опозиція не репресуватиме представників попередньої влади, а мирна передача влади відбудеться «у співпраці з ООН».

Тим часом МЗС Росії заявило, що Асад, який правив Сирією майже 25 років, 8 грудня втік із країни після переговорів з «іншими учасниками збройного конфлікту» і дав вказівки про мирну передачу влади. Місце перебування самого Башара Асада невідоме, але сім’я президента, як стверджують ЗМІ, після наступу повстанців втекла до Росії.