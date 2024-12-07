Башар Асад з дружиною та трьома дітьми

Дружина та троє дітей президента Сирії Башара Асада втекли з країни до Росії після наступу повстанців, повідомило 7 грудня The Wall Street Journal із посиланням на сирійські силові структури та арабських чиновників. Втім, сам Асад станом на 6 грудня перебував у Сирії.

За даними видання, дружина політика Асма Асад, а також його діти Хафез, Карів та Зейн покинули територію Сирії «минулого тижня» – тоді, коли повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) разом з союзниками з інших угрупувань почали наступальні дії та наблизились до околиць провінції Алеппо.

Окрім того, за даними співрозмовників WSJ, до Об’єднаних Арабських Еміратів вирушили два зяті Башара Асада. Втім, їхні імена не уточнюють.

Зазначається, що Башар Асад станом на 6 грудня все ще залишався у Сирії, попри інформацію про наступ повстанців на місто Хомс – єдине велике місто під контролем урядових військ на шляху до столиці країни Дамаску, де розташована його резиденція.

До слова, раніше The Telegraph повідомило, що єгипетські та йорданські чиновники вже закликали Башара Асада тікати з країни, а згодом сформувати уряд у вигнанні. Втім, посольство Йорданії у США спростувало це повідомлення.

Нагадаємо, 27 листопада ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, розпочали наступальну операцію. Сирійські ЗМІ повідомили, що на тлі наступу опозиційних збройних угрупувань президент Сирії прибув до Росії з неанонсованим візитом, проте офіційно про його поїздку до Росії не повідомлялось. Водночас російські ЗМІ повідомили, що Росія нібито попередила Сирію, що надасть «обмежену допомогу» в бойових діях через агресію проти України.