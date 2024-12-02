Повстанці активно просуваються на південь Сирії

Російські військові та дипломати терміново почали залишати столицю Сирії Дамаск після того, як там почались перші збройні заворушення. Про це повідомило Головне управління розвідки в понеділок, 2 грудня.

За даними української розвідки, опозиційні до підтримуваного Росією режиму Башара Асада сирійські повстанці активно просуваються на південь країни. Перші бої відбулись у містах Хама, Хомс та Сувейда.

«Військовий контингент держави-агресора Росії втік із Хами та евакуювався до бази “Хмеймім”. Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада», – повідомляють в ГУР.

Окрім цього, росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. Напередодні, 1 грудня російська авіація бомбардувала місто, імовірно, для того, щоб знищити свою військову техніку, яка перейшла до опозиційних сил.

«На тлі панічної втечі російських військ в арабськомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля. До Москви “на килим” також відкликали полковника Вадіма Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців – він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена», – зазначили розвідники.

Нагадаємо, 27 листопада підтримувані Туреччиною повстанці із сирійського сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) разом з союзниками атакували на друге за величиною місто Сирії Алеппо і сільську місцевість навколо Ідлібу, а потім рушили до сусідньої провінції Хама.

28 листопада повідомлялось, що повстанці наблизились до околиць Алеппо та просуваються у центр міста. Ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, узяли під контроль 50 населених пунктів та приблизно 400 км² територій в провінціях Алеппо та Ідліб. Наступного дня, 29 листопада, група «Хаят Тахрір аш-Шам» зайшла в Алеппо.

1 грудня голова Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман в інтерв'ю AFP заявив, що друге за величиною місто Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем уряду Башара Асада. Виняток становлять райони, що контролюють курдські підрозділи.

30 листопада російські війська вперше з 2016 року завдали авіаударів по Алеппо. Також 1 грудня російські та сирійські військові з авіації атакували університетську лікарню в Алеппо та центр Ідліба, унаслідок чого загинуло щонайменше 17 людей, ще 70 – отримали поранення.