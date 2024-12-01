Росіяни та сирійці з авіації атакують Ідліб та Алеппо

Російські військові з авіації атакували університетську лікарню в Алеппо та центр Ідліба, унаслідок чого загинуло щонайменше 17 людей, ще 70 поранені. Частина з постраждалих – мирні мешканці. Про це в неділю, 1 грудня, повідомило турецьке видання Sözcü, передає «Укрінформ».

«Університетська лікарня Алеппо зазнала ударів ВПС РФ, внаслідок чого загинуло 9 осіб, 10 отримали поранення. Від учорашнього вечора поширюються зображення бойовиків, які лікуються в цій лікарні та були поранені внаслідок російських бомбардувань… Лікарня зазнала значних ушкоджень», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що російські та сирійські військові літаки також здійснили бомбардування центру Ідлібу. Щонайменше 8 мирних жителів загинули, понад 60 людей отримали поранення.