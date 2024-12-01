Росіяни завдали авіаударів по Алеппо та Ідлібу, є загиблі та поранені
Уперше за 13 років Алеппо більше не перебуває під контролем уряду Башара Асада
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Російські військові з авіації атакували університетську лікарню в Алеппо та центр Ідліба, унаслідок чого загинуло щонайменше 17 людей, ще 70 поранені. Частина з постраждалих – мирні мешканці. Про це в неділю, 1 грудня, повідомило турецьке видання Sözcü, передає «Укрінформ».
«Університетська лікарня Алеппо зазнала ударів ВПС РФ, внаслідок чого загинуло 9 осіб, 10 отримали поранення. Від учорашнього вечора поширюються зображення бойовиків, які лікуються в цій лікарні та були поранені внаслідок російських бомбардувань… Лікарня зазнала значних ушкоджень», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що російські та сирійські військові літаки також здійснили бомбардування центру Ідлібу. Щонайменше 8 мирних жителів загинули, понад 60 людей отримали поранення.
Нагадаємо, 27 листопада підтримувані Туреччиною повстанці із сирійського сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) разом з союзниками розпочали атаку на друге за величиною місто Сирії Алеппо і сільську місцевість навколо Ідлібу, а потім рушили до сусідньої провінції Хама.
28 листопада повідомлялось, що повстанці наблизились до околиць провінції Алеппо та просуваються у центр міста. Ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, узяли під контроль 50 населених пунктів та приблизно 400 км² територій в провінціях Алеппо та Ідліб. Наступного дня 29 листопада група «Хаят Тахрір аш-Шам» зайшла в Алеппо.
30 листопада російські війська вперше з 2016 року завдали авіаударів по Алеппо. Джерела інформагентства Reuters повідомляли, що Кремль пообіцяв Сирії додаткову військову допомогу, однак аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) поставили під сумнів можливості РФ.
1 грудня голова Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман в інтерв'ю AFP заявив, що друге за величиною місто Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем уряду Башара Асада. Виняток становлять райони, що контролюють курдські підрозділи.