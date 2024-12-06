Міністерство закордонних справ Ірану вважає, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців і продає їм американську зброю. Слова помічника міністра закордонних справ Ірану Моджтабі Демірчілу опублікувало в п’ятницю, 6 грудня, видання Mehr.

Демірчіл зазначив, що деякі повідомлення свідчать, що українські посадовці незаконно продавали зброєю США. Він звинуватив Україну у допомозі повстанцям й закликав припинити цю підтримку.

При цьому помічник міністра закордонних справ вважає, що заяви українських політиків про роль Ірану у війні в Україні є безпідставними.

«Ці заяви Україна робить, щоб отримати від США та інших країн Європи фінансову та військову допомогу», – зазначив він.

Варто додати, що представник Росії в ООН Васілій Небензя у вівторок, 4 грудня, висунув такі ж звинувачення. За його словами, українські спецслужби нібито надають підтримку повстанцям, які воюють проти уряду президента Сирії Башара Асада.

Міністерство закордонних справ України відреагувало й відкинуло безпідставні звинувачення Небензя. У відомстві наголосили, що Росія разом з Іраном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії.

У п’ятницю, 6 грудня, в українському МЗС рекомендували українцям утриматися від поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки. А тим громадянам, котрі залишилися в країні, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях та демонстраціях.

Що відбувається у Сирії

У середу, 27 листопада, ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, розпочали наступальну операцію. Станом на п’ятницю, 29 листопада, антиурядові угрупування взяли під контроль 50 населених пунктів та приблизно 400 км² територій в провінціях Алеппо та Ідліб.

У суботу, 30 листопада, сирійські військові заявили, що десятки їхніх солдатів загинули під час атаки повстанців, це змусило армію передислокуватися. Заява стала першим публічним визнанням, що повстанці увійшли до утримуваного урядом міста Алеппо. Того ж дня Росія завдала авіаударів по місту, це сталося вперше з 2016 року.

1 грудня стало відомо, що через невдачі командувача російського угруповання в арабській республіці генерала Сєргєя Кіселя відправили у відставку.