Командувати російськими силами в Сирії буде генерал Александр Чайко

Через невдачі командувача російського угруповання в арабській республіці генерала Сєргєя Кіселя відправили у відставку. Про це у неділю, 1 грудня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, сирійські повстанці протягом трьох діб проводили успішний наступ. Російські війська, які перебувають у Сирії, зазнають значних втрат, деякі підрозділи опинилися в оточені, а сотні росіян зникли безвісти. На фоні панічних настроїв Кремль відправив у відставку командувача російського угруповання в арабській республіці генерала Сєргєя Кіселя.

За даними ГУР, раніше він вже відзначився провальними діями під час повномасштабного вторгнення в Україну. Саме за це його й відправили у відрядження до Сирії.

Відтепер командувати російськими силами буде генерал Алєксандр Чайко, який був очільником угруповання російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

Нагадаємо, у середу, 27 листопада, ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, розпочали наступальну операцію. Станом на п’ятницю, 29 листопада, антиурядові угрупування взяли під контроль 50 населених пунктів та приблизно 400 км² територій в провінціях Алеппо та Ідліб.

У суботу, 30 листопада, сирійські військові заявили, що десятки їхніх солдатів загинули під час атаки повстанців, це змусило армію передислокуватися. Заява стала першим публічним визнанням, що повстанці увійшли до утримуваного урядом міста Алеппо. Того ж дня Росія завдала авіаударів по місту, це сталося вперше з 2016 року.