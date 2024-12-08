Росіяни покидають військові частини, надані режимом Башара Асада

Після початку наступу сирійських повстанців та захоплення столиці Сирії Дамаску Росія почала виводити з країни свій контингент, зокрема кораблі. Про це повідомили у неділю, 8 грудня, у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

Росіяни почали виводити свої війська та судна з військової бази у провінції Тартус після того, як режим Башара Асада, підтримуваний Росією, втратив контроль над столицею Сирії. Повстанці продовжують наступати на різні регіони країни, зокрема і на Тартус, де розташовувалися росіяни.

«Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат “Адмірал Грігоровіч” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженєр Трубін” Північного флоту РФ», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Залишки свого контингенту росіяни перекидають літаками з Хмейміма. За даними ГУР, втрата військових баз Росії у Тартусі та Хмеймімі «фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході».

«Російські військові бази біля Сирії перебувають у режимі підвищеної бойової готовності. Наразі серйозної загрози їхній безпеці немає», – заявили у пресслужбі російського МЗС.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що родина Башара Асада втекла до Росії після повідомлень про наближення повстанців до Дамаску. Сам Асад, за повідомленнями МЗС Туреччини та Росії, також покинув Сирію.

Вже 8 грудня повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), які протистоять Асаду та російським силам у Сирії, заявили про звільнення Дамаску та падіння режиму, який тримався 24 роки. Наступальна операція ХТШ триває мз 27 листопада.