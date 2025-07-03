Капсулу на місці майбутнього будівництва крематорію у Львові заклалаи в січні 2025 року

У четвер, 3 липня, ЛКП «Муніципальна обрядова служба» провело тендер на будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі у Львові вартістю 160,9 млн грн. Інформація про тендер розміщена в системі електронних закупівель Prozorro.

Участь в тендері взяло лише ТОВ «Консорціум «Інфрабуд», засноване 19 травня 2025 року – менше двох місяців тому. Фірма під час аукціону погодилась виконати роботи лише на 52 тис. грн дешевше за очікувану вартість будівництва.

Директором фірми є Денис Сидор, свої частки в статутний фонд внесли ТОВ «Будгрупсервіс» Романа Поверляка, ТОВ «Галицька будівельна гільдія» та інвестиційний фонд «Меркурі», що належать Тарасові Мужику, Олександрові Криштофору та Назарові Буському.

ТОВ «Консорціум «Інфрабуд» зареєстроване у Львові на вул. Панаса Мирного, 24а. Тут розташований апарт-комплекс Kristal Plaza, що будувала «Галицька будівельна гільдія», а також зареєстрована ще низка пов’язаних з групою фірм. «Галицька будівельна гільдія» будувала у Львові:

студентський гуртожиток та інформаційно-ресурсний центр УКУ;

адміністративний центр підприємства «Снєжка-Україна»;

низку торгових центрів і житлових будівель (ЖК Viking Park, Avalon Up, Паркова вежа тощо);

промислові об’єкти.

Водночас прямим кінцевим власником ТОВ «Консорціум «Інфрабуд», за даними сервісу YouControl, є Роман Поверляк з села Стрілки на Львівщині. Його ТОВ «Будгрупсервіс» зареєстроване 11 років тому, проте раніше фірма займалась торгівлею автозапчастинами в Харкові. Власника і профіль роботи на будівництво вона змінила наприкінці 2024 року.

Окрім цих двох фірм Роман Поверляк бізнесу немає. У 2010 році він балотувався в Старосамбірську райраду від «Партії регіонів» і очолював первинну організацію цієї партії в селі Стрілки. Був безробітним, став депутатом. В 2015 році Роман Поверляк хотів потрапити в Львівську обласну раду або у Старосамбірську райраду з партією «Наш край», проте нікуди не пройшов.

Наразі статус торгів на будівництво крематорію в системі Prozorro – «визначення переможця». Після перевірки документів учасника торгів стане відомо, чи буде місто підписувати з ним договір. Проте слід додати, що, згідно з умовами тендеру, підрядник, який виконуватиме цю роботу, повинен мати або орендувати потрібну будівельну техніку, відповідно кваліфікованих працівників та досвід виконання аналогічних робіт. Також він повинен надати фінансові гарантії.

ТОВ «Консорціум «Інфрабуд» зареєстроване менше двох місяців тому і відповідного документально підтвердженого досвіду, як цього вимагає законодавство, не має, хоча його й заснували забудовники. Додамо, що статутний капітал фірми становить лише мільйон гривень.