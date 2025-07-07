Нідерландські F-35 перекинуть до Польщі у вересні

Нідерланди восени перекинуть свої винищувачі F-35 до Польщі, щоб здійснювати повітряний захист східного флангу НАТО та ліній постачання військової допомоги для України. Про це у понеділок, 7 липня, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр уточнив, що винищувачі F-35 контролюватимуть повітряний простір НАТО над територією Польщі спільно з Нідерландами, які наприкінці червня оголосили про посилення східного флангу НАТО своєю авіацією.

«Таким чином ми тримаємо Росію на відстані та захищаємо лінії постачання до України», – повідомив Брекельманс.

Скільки саме літаків перекинуть до Польщі, міністр оборони Нідерландів не уточнив. Зазначимо, станом на березень 2025 року на озброєнні в країни перебувають 40 одиниць F-35. Ще 12 літаків Нідерланди очікують отримати за контрактами з США.

Нагадаємо, 30 червня Норвегія оголосила, що у вересні посилить свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО і направить свої F-35 для захисту повітряного простору Польщі. Одним з пріоритетів норвезької авіації також буде захист головного логістичного вузла для допомоги Україні у Жешуві.