Винищувачі F-35 захищатимуть логістичний вузол у Жешуві

Норвегія восени 2025 року відправить винищувачі F-35 до Польщі, щоб посилити свій внесок у протиповітряну і протиракетну оборону НАТО. Про це у понеділок, 30 червня, повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Цієї осені Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі. У відомстві зазначили, що місія спрямована на захист повітряного простору країни та ключового логістичного вузла для допомоги Україні у Жешуві.

«Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу», – повідомив міністр оборони Торе О. Сандвік.

У Міноборони наголошують, що ця операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії.

Нагадаємо, 26 червня Австралія повідомила, що розгорне у Польщі літак-розвідник для захисту доставки допомоги Україні. Також до місії планують залучити близько 100 австралійських солдатів.