Розвідувальний літак E-7A Wedgetail Королівських повітряних сил Австралії

Військова авіація Австралії охоронятиме постачання оборонної допомоги Україні, яка надходить через сусідню Польщу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз на саміті НАТО в Газі, передає австралійський новинний портал news.com.au 26 червня.

В останній місяць літа Сили оборони Австралії розмістять у Польщі розвідувальний літак E-7A Wedgetail. Це зобов’язання ґрунтується на підписаній угоді з НАТО.

«У серпні на тримісячну ротацію до Польщі буде направлено екіпаж E-7 Wedgetail, який допоможе підтримати Україну в її боротьбі й протистоянні з Росією. Разом з ними прибуде близько 100 австралійських військовослужбовців», – сказав Марлз.

У соцмережі «Ікс» віцепрем’єр написав: «Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України». Свій допис він проілюстрував спільним фото з міністром оборони Рустемом Умєровим на саміті НАТО у Газі.

Australia remains steadfast in its support for Ukraine.



Pleased to reaffirm our commitment with @rustem_umerov on the sidelines of the @NATO Summit today. pic.twitter.com/x7KshmYtKJ — Richard Marles (@RichardMarlesMP) June 25, 2025

Boeing E-7 Wedgetail (Boeing 737 AEW&C) – двомоторний літак раннього радіолокаційного виявлення та керування, побудований на базі Boeing 737 Next Generation. Він має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням замість класичної обертової.

Нагадаємо, у травні Австралія почала передачу Україні списаних танків Abrams із запланованої партії у 49 важких танків. Відомо, що США довгий час не надавали Австралії дозволу на експорт цих танків, побоюючись, що українцям буде важко їх обслуговувати.