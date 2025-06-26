Австралія розгорне у Польщі літак-розвідник для захисту доставки допомоги Україні
Також до місії планують залучити близько 100 австралійських солдатів
Військова авіація Австралії охоронятиме постачання оборонної допомоги Україні, яка надходить через сусідню Польщу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз на саміті НАТО в Газі, передає австралійський новинний портал news.com.au 26 червня.
В останній місяць літа Сили оборони Австралії розмістять у Польщі розвідувальний літак E-7A Wedgetail. Це зобов’язання ґрунтується на підписаній угоді з НАТО.
«У серпні на тримісячну ротацію до Польщі буде направлено екіпаж E-7 Wedgetail, який допоможе підтримати Україну в її боротьбі й протистоянні з Росією. Разом з ними прибуде близько 100 австралійських військовослужбовців», – сказав Марлз.
У соцмережі «Ікс» віцепрем’єр написав: «Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України». Свій допис він проілюстрував спільним фото з міністром оборони Рустемом Умєровим на саміті НАТО у Газі.
Boeing E-7 Wedgetail (Boeing 737 AEW&C) – двомоторний літак раннього радіолокаційного виявлення та керування, побудований на базі Boeing 737 Next Generation. Він має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням замість класичної обертової.
Нагадаємо, у травні Австралія почала передачу Україні списаних танків Abrams із запланованої партії у 49 важких танків. Відомо, що США довгий час не надавали Австралії дозволу на експорт цих танків, побоюючись, що українцям буде важко їх обслуговувати.