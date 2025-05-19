В Австралії відмовились називати очікувану дату прибуття Abrams M1A1 в Європу

В Україну з Австралії прямує партія списаних танків Abrams. Водночас американські чиновники продовжують критикувати рішення Канберри про передачу важких танків. Про це повідомляє телерадіомовна компанія ABC в понеділок, 19 травня.

Зазначається, що у 2024 році Австралія пообіцяла передати Україні 49 списаних танків Abrams, вартістю 245 млн доларів. Однак цей процес затягнувся через те, що США не надавали Австралії дозволу на їх експорт.

Під час зустрічі в Римі цієї ночі президент України Володимир Зеленський подякував австралійському прем’єр-міністру Ентоні Албанезе за відправку вживаних бронетранспортерів Abrams M1A1, які «допомагають воїнам захищати Україну».

Джерела ABC підтвердили, що перший з 49 танків днями завантажили на вантажне судно, але уряд країни відмовився називати поточне місцеперебування цих машин або очікувану дату прибуття в Європу з міркувань безпеки.

Деякі американські чиновники на умовах анонімності заявили про своє розчарування з приводу цієї передачі.

«Минулого року, ще до того, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка танків Abrams буде складною, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати», – пояснив один зі співрозмовників медіа.

У квітні цього року представник австралійського міноборони повідомив про певні побоювання навколо передачі великих танків Україні.

«Ми починаємо сумніватися, чи справді українцям потрібні ці машини. Дах танка – найслабше місце Abrams, а це війна безпілотників», – сказав чиновник.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз відмовився повідомити, чи висловлювали офіційні особи США занепокоєння з приводу передачі цих танків.

«Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, дуже тісно співпрацюємо зі США, щоб побачити цю поставку і побачити, що танки вже в дорозі. Перша партія вже деякий час перебуває в дорозі, але я не буду вдаватися в конкретні деталі», – сказав Марлз.

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва. Він є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є:

застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP8,

обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею,

окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

Abrams є одним з найважчих танків (60-70 тонн), які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

23 лютого 2024 року 47-ма бригада «Маґура» вперше показала застосування танка Abrams у боях на Авдіївському напрямку. Відомо також про застосування танків M1A1 SA Abrams на Покровському і Курському напрямках.

Станом на травень 2025 Україна могла втратити 11 танків цього типу: 10 знищено та один захоплено російськими військовими, ще 10 танків було покинуто українськими військовими (поточний стан покинутих машин невідомий), повідомляли редактори Oryx Blog.