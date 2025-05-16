Австралієць Оскар Дженкінс на суді в окупованому Луганську

В окупованому Луганську засудили громадянина Австралії Оскара Дженкінса до 13 років позбавлення волі. Австралієць воював за Україну, російські військові захопили його у полону у грудні 2024 року. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомила так звана прокуратура «ЛНР».

Як стверджує окупаційна прокуратура, Оскар Дженкінс прибув з Мельбурна до Тернополя у лютому 2024 року та уклав контракт з міноборони України. З березня по грудень 2024 року Дженкінс виконував бойові завдання у Краматорському районі Донецької області. Російські військові захопити у австралійця у полон 22 грудня 2024 року.

Псевдо суд визнав Оскара Дженкінса винним у нібито військовому найманстві. Австралійцю призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Водночас за даними NV, Оскар Дженкінс долучився до Збройних сил України 4 квітня 2024 року. Він захищав Україну у складі 402 окремого стрілецького батальйону 66-ї окремої механізованої бригади. Дженкінс зник безвісти 16 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Того ж місяця російські пропагандисти опублікували відео, на якому військові армії Росії допитують іноземця. Чоловік на відео представився 32-річним Оскаром Дженкінсом з Австралії. Він розповів, що на батьківщині працював вчителем, але прибув до України, щоб допомогти боротися з російською армією.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

У січні 2025 року австралійський телеканал ABC повідомив, що Дженкінса нібито вбили у російському полоні. За даними «Суспільного», на тлі повідомлення про можливе вбивство військового Австралія викликала російського посла. Пізніше Росія сповістила австралійську владу, що Дженкінс живий і перебуває у полоні.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе 19 квітня заявляв, що країна продовжує боротися за звільнення Дженкінса і пам’ятає про нього. Албанезе заявив, що «війна Росії проти народу України – це війна проти міжнародного права, це війна проти міжнародного суверенітету».