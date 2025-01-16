Німецьке Міноборони та Бундестаг покинули Х через подкаст Ілона Маска та Аліси Вейдель у грудні 2024 року

Міністерство оборони Німеччини та Бундесвер припинили роботу своїх сторінок у соцмережі Х через дії її власника та майбутнього міністра США Ілона Маска. Рішення ухвалили на тлі його спілкування з правоекстремістською німецькою політикинею Аліс Вайдель, повідомило 15 січня Politico.

Видання повідомило, що вихід Бундесверу та Міноборони Німеччини з Х зумовлене безпосередньо конфліктом з Маском – зазначається, що після того, як він зустрівся з ультраправою кандидаткою в канцлери та лідеркою «Альтернативи для Німеччини» (AfD) Аліс Вайдель, той почав використовувати свою соцмережу для критики німецьких політиків та лобіювати AfD. Зокрема, на своїй сторінці Маск називав Олафа Шольца, який також висувається на виборах канцлера, «дурнем», а AfD – «єдиною силою, яка може врятувати країну».

Рішення про вихід з платформи Х озвучили через кілька днів після зустрічі Маска та Вайдель. Свої сторінки Міноборони Німеччини та армія вестимуть Instagram, YouTube і через канал WhatsApp.

«Основною причиною такого рішення є те, що, за оцінкою Міністерства оборони, об’єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Тим часом колишній міністр фінансів та лідер консервативної партії Вільної демократичної партії (ВДП) Крістріан Лінднер, який мав конфлікт з Олафом Шольцом та, ймовірно, також претендуватиме на посаду канцлера, звернувся до Ілона Маска, підкресливши, що AfD є правоекстремістською партією та запропонував зустрітися та показати, «що означає справжня ВДП».

Нагадаємо, Аліс Вайдель стала кандидаткою на посаду канцлера Німеччини кілька днів тому. Тоді правоекстремістська партія провела дводенний з’їзд у місті Різа – на нього відреагували громадяни, які вийшли на протест проти ультраправих сил. До слова, минулого року мітинг проти ультраправих та за демократію у січні 2024 року зібрав до 300 тис. людей.

Вибори у Німеччині – що відбувається

16 грудня 2024 року в Німеччині оголосили вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Це відбулося на тлі розпаду «світлофорної коаліції» – союзу партії «Вільна демократична партія» міністра фінансів Крістіана Лінднера, партії «Зелених» та «Соціал-демократична партія Німеччини» Олафа Шольца. Про вотум довіри канцлер попросив на початку листопада, коли звинуватив міністра фінансів країни у безвідповідальності через відсутність компромісу щодо економіки Німеччини. Суперечка партій зокрема стосувалася вартості електроенергії у країні, підтримки німецького автопрому, бізнесу та України у війні проти Росії.

Шольц запропонував президенту Штайнмаєру розпустити парламент та призначити вибори нового канцлера. Вже 27 грудня президент Німеччини розпустив Бундестаг.

Дострокові вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року.