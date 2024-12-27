Вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові загальні вибори на 23 лютого 2025 року. Таким чином глава держави задовольнив прохання канцлера Олафа Шольца, уряд меншості якого не отримав вотуму довіри 16 грудня.

«У такі складні часи, як зараз, стабільність вимагає дієздатного уряду і надійної більшості в парламенті», –заявив Штайнмаєр у Берліні, пояснюючи своє рішення.

На початку листопада коаліція СДПН, «зелених» і Вільної демократичної партії (FDP) розпалася після майже трьох років правління. Минулого тижня Бундестаг відмовився висловити вотум довіри канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. У поіменному голосуванні 349 депутатів відхилили вотум довіри, а 207 підтримали канцлера; 116 парламентаріїв утрималися. Коаліційний уряд СДПН, Зелених та ВДП перебував при владі з грудня 2021 року.

Одразу після голосування Шольц вирушив до палацу Бельвю, резиденції президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, щоб вимагати розпуску Бундестагу.

«Моя мета – дострокові вибори до Бундестагу», – заявив Олаф Шольц, обґрунтовуючи свій вотум довіри. Він також звинуватив свого партнера по коаліції, Вільну демократичну партію, у саботажі роботи уряду. Шольц заявив, що Німеччина потребує інвестицій, в тому числі в Бундесвер, але не всі партії поділяють цю думку.

6 листопада Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера з Вільної демократичної партіх. Його уряд, в якому залишилися дві партії – СДПН і «зелені», втратив більшість у парламенті.