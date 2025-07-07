Олександра Цивінського обрали рішенням комісії з добору БЕБ – він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії

Кабінет міністрів України розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо призначення на посаду детектива НАБУ Олександра Цивінського, який став переможцем конкурсу на цю посаду. Уряд не ухвалив його призначення та звернувся до комісії з проханням добрати до двох кандидатів, повідомили в Кабміні.

За даними урядового каналу, Кабмін детально вивчив додаткові матеріали СБУ, які стосуються «питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

«За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії», – повідомили в уряді.

У Кабіні додали, що рішення «повністю відповідає положенням закону України “про БЕБ”» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва установи.

Зазначимо, 24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Водночас під час засідання комісії з добору директора БЕБ члени комісії зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Під час співбесіди з Олександром Цивінським, частина якої проходила у закритому режимі, члени комісії дисертацією детектива НАБУ та можливим плагіатом чи запозиченнями чужих ідей, виконавчими провадженнями та роботою дружини, а також притягненням до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.

Раніше ZAXID.NET прослухав записи співбесід усіх 16 кандидатів на посаду директора БЕБ та розповів, як члени комісії оцінювали професійну компетенцію й доброчесність конкурсантів. Дізнатися більше про всіх кандидатів на посаду директора БЕБ можна тут.

Що відомо про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Зокрема, Цивінський керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.