Олександр Цивінський працює у НАБУ з 2015 року

Бюро економічної безпеки оголосило переможця конкурсу на посаду директора відомства – ним став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Кандидатуру Цивінського ще має погодити премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомив Центр протидії корупції у вівторок, 24 червня.

Як йдеться, у фіналі конкурсу Олександр Цивінський, Олег Борисенко та Михайло Буртовий отримали по три голоси членів комісії. Однак лише Цивінський здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Активісти зауважують, що під час засідання члени комісії зачитали лист від Служби безпеки, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський.

«Останній (Олександр Цивінський – ред.) вже не раз розповідав: з батьком, який проживає в РФ, він не спілкується роками. До того ж як детектив НАБУ, раніше Цивінський проходив всі перевірки для отримання доступу до держтаємниці», – ідеться в повідомленні.

Кабінет міністрів, відповідно до закону, повинен буде призначити директора БЕБ протягом 10 днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на сайті уряду. Фактичним виконувачем обов’язків директора БЕБ з квітня 2024 року є Сергій Перхун.

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Детектив зокрема керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.

Раніше ZAXID.NET прослухав записи співбесід усіх 16 кандидатів на посаду директора БЕБ та розповів, як члени комісії оцінювали професійну компетенцію й доброчесність конкурсантів. Журі перевіряло репутацію родичів, скандали та можливі зв’язки кандидатів з Андрієм Портновим, Сергієм Арбузовим, нардепом ОПЗЖ Федором Христенком, Рінатом Ахметовим тощо.

Щодо Олександра Цивінського, то частина співбесіди, яка стосувалась його доброчесності, проводилась у закритому режимі через неможливість розголошення службової інформації. З відомого, члени комісії цікавились дисертацією детектива НАБУ та можливим плагіатом чи запозиченнями чужих ідей, виконавчими провадженнями та роботою дружини, а також притягненням до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.