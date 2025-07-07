Оборонне відомство Ізраїлю призупинило постачання китайських електромобілів BYD

Міністерство оборони Ізраїлю призупинило постачання китайських електромобілів BYD, які використовували офіцери ЦАХАЛ через загрозу збору даних. Про це у понеділок, 7 липня, повідомило видання Ynetnews.

Оборонне відомство Ізраїлю офіційно призупинило постачання китайських електромобілів BYD після попереджень від експертів з кібербезпеки про можливе використання транспорту як інструменту шпигунства.

Відомо, що для ізраїльських військових закупили раніше понад 600 китайських автомобілів, зокрема моделі MG ZS EV і Chery Tiggo 8. Їх активно використовують як службовий транспорт для офіцерів. Однак нові електрокари BYD Atto 3, які планували передати лейтенантам-полковникам ЦАХАЛ, не ввели в експлуатацію після перевірки їхньої електроніки.

«Щоб мінімізувати ризики витоку інформації, в отриманих авто було примусово відключено систему e-Call – автоматичного зв’язку з екстреними службами. Проте, на думку експертів, цього недостатньо», – розповідають у повідомленні.

Один із засновників ізраїльського кібервідділу Гарель Менашрі наголосив, що китайські автомобілі слід вважати мобільними розвідувальними платформами, здатними збирати звук, відео, геолокаційні та біометричні дані.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Іран замовив у Китаю тисячі тонн перхлорату амонію, який використовується для виготовлення балістичних ракет.