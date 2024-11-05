Поліція затримала одного з високопоставлених помічників прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за підозрою в передачі секретної інформації ЗМІ. Про це повідомило 4 листопада CNN.

В Ізраїлі затримали Еліезера Фельдштейна, який тривалий час працював у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю, а у 2022 році став помічником Нетаньяху. Крім нього, також затримали трьох співробітників спецслужб країни. Їх підозрюють у передачі секретної інформації британському виданню The Jewish Chronicle і німецькому Bild.

Ці видання у вересні у своїх матеріалах повідомили про намір терористичного угруповання ХАМАС таємно перевезти ізраїльських заручників з Гази до Єгипту. Також писали про те, що палестинці хочуть розколоти ізраїльське суспільство, звинувативши прем'єр-міністра і його прихильників у зриві мирних переговорів.

«Тези в опублікованих матеріалах нагадують висловлювання Нетаньяху на пресконференції 2 вересня, за кілька днів після того, як у тунелі в Газі знайшли тіла шістьох убитих заручників. На пресконференції прем'єр-міністр також згадав про знайдений документ джихадистів про план перевезення заручників до Єгипту і про тиск на ізраїльське суспільство», – додають у CNN.

Пресслужба Нетаньягу заперечила витік інформації з офісу прем'єра й заявила, що Фельдштейн ніколи не брала участі в обговореннях, пов'язаних з безпекою.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Ізраїлі затримали американця Джеремі Лоффредо, який під виглядом журналіста збирав інформацію про наслідки іранського ракетного удару.