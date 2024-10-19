Ліванський безпілотник атакував резиденцію прем'єр-міністрі Ізраїля

Вранці суботи, 19 жовтня, Ліван атакував Ізраїль кількома безпілотниками та ракетрами. Один із БпЛА бойовики запустили у бік резиденції прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що безпілотник з Лівану влучив в одну із будівель у місті Кесарія. У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердили, що БпЛА був націлений на його резиденцію. На момент атаки прем’єр та його дружина Сара не перебували у будівлі. Також не було повідомлень про інших постраждалих

Відомо, що під час атаки у місті з невідомих причин не спрацював сигнал тривоги.

Загалом вранці 19 жовтня з території Лівану у повітряний простір Ізраїля залетіли три ударних БпЛА. Два з них перехопила ППО, ще один – влучив у будівлю в Кесарії. За даними сайту Ynet, Ліван також випустив кілька ракет у бік Тіверіади, Галілеї та Хайфа. Одна з них влучила у житловий квартал. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Одного із них госпіталізували до лікарні з осколковими пораненими, інший – отримав легкі травми.

Нагадаємо, в ніч на 16 жовтня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 140 об’єктах «Хезболла», повідомлялось про ліквідацію десятків бойовиків угрупування. Також Ізраїль заявив про ліквідацію командувача Повітряних сил ХАМАСу на півночі Гази Махмуда аль-Мабхуха.