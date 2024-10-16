Операція Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала понад 140 ударів по об’єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Крім того, Ізраїль заявив про ліквідацію одного із командирів ХАМАСу та десятків терористів «Хезболли». Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу, опублікованому вранці середи, 16 жовтня.

За даними ЦАХАЛу, протягом доби ізраїльські військові уразили понад 140 об’єктів терористичного угрупування «Хезболла» у понад 50 районах Лівану. Йдеться про інфраструктуру терористів та їхні осередки, а також склади зброї та пускові установки, з яких терористи атакують Ізраїль.

Крім того, ізраїльські Військово-повітряні сили ліквідували командувача Повітряних сил ХАМАСу на півночі Гази Махмуда аль-Мабхуха. Зазначається, що саме він відповідальний за запуски безпілотників у бік Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 50 терористів у районі палестинської Джабалії. Ще одну групу бойовиків ізраїльські військові ліквідували на півдні Сектора Гази у районі міста Рафах за допомогою ударних БпЛА.

Зазначимо, що в ніч на середу, 16 жовтня, з Лівану по Ізраїлю випустили приблизно 50 ракет. Повітряна тривога лунала у місті Цфат та його околицях, а також у населених пунктах Верхньої Галілеї. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що частину ракет вдалося збити. Як повідомили у медичній службі «Маген Давид Адом», повідомлення щодо постраждалих внаслідок атаки не надходило.

Нагадаємо, 14 жовтня, Велика Британія повідомила, що наклала санкції на Іран у зв’язку з ракетною атакою на Ізраїль 1 жовтня. Під обмеження потрапили військові високопосадовці Ірану та дві компанії.