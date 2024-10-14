Іран ввечері 1 жовтня випустив по Ізраїлю приблизно дві сотні ракет

У понеділок, 14 жовтня, Велика Британія повідомила, що наклала санкції на Іран у зв’язку з ракетною атакою на Ізраїль 1 жовтня. Під обмеження потрапили високопосадовці Ірану та компанії. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Нові обмеження наклали на сімох військових високопосадовців Ірану. Зокрема, під санкції потрапили:

головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві та його заступник Мохаммад-Хоссейн Дадрас;

командувач військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді;

командувач розвідки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммад Каземі

начальник Об’єднаного штабу іранської армії, заступник начальника з координації іранської армії Хабіболла Сайярі;

прессекретар КВІР Алі-Мохаммад Наїні;

головний інженер Конструкторського бюро силових систем Фарзанеган Хуссейн Пурфарзанех.

Також під обмеження потрапили на дві організації, що причетні до розробки балістичних та крилатих ракет. Йдеться про Іранське космічне агентство та Конструкторське бюро (FPSDB), яке виробляє силові установки.

«Разом із союзниками та партнерами ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб протистояти неприйнятним загрозам Ірану та наполягати на деескалації в регіоні. Сьогоднішнє оголошення (санкцій, – ред.) було зроблено після неодноразових попереджень Великобританії та міжнародних партнерів, які закликали Іран припинити свою небезпечну та ескалаційну діяльність на Близькому Сході», – наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Зазначається, що людям, на яких наклали санкції, заборонено відвідувати Велику Британію. Крім того, їхні рахунки у Великій Британії будуть заморожені.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран атакував Ізраїль, випустивши по країні приблизно 200 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції заявив, що обстріл – помста за ліквідацію лідерів ХАМАСу та «Хезболли» та КВІР. Внаслідок атаки отримали поранення двоє жителів Тель-Авіву. Єдиний загиблий внаслідок обстрілу – палестинський робітник із Сектора Газа.