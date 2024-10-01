Іран випустив по Ізраїлю кілька сотень ракет

Ввечері вівторка, 1 жовтня, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував Ізраїль, випустивши по країні кілька сотень балістичних ракет. Повідомлялось про вибухи у центрі, на півдні та півночі Ізраїлю. Через атаку в країні закрили повітряний простір. Про це повідомили ізраїльські ЗМІ.

Близько 19:30 в Ізраїлі оголосили повітряну та закликали місцевих жителів пройти в укриття. За даними Армії оборони Ізраїлю, Іран атакував країну 200 балістичними ракетами. Водночас Тегеран заявив, що випустив по Ізраїлю 400 ракет.

КВІР заявив, що атака – помста за «мученицькі смерті» лідера ХАМАСу Ізмаїла Ганії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та бригадного генерала КВІР Аббаса Нілфорушана.

Через масовані обстріли над Ізраїлем закрили повітряний простір, а літаки скеровували в інші аеропорти за межами країни.

Близько 20:30 в Ізраїлі скасували повітряну тривогу та дозволили місцевим жителям вийти з укриттів, однак закликали бути обачними. Також повідомили про відновлення роботи міжнародного аеропорту «Бен-Ґуріон» в Ізраїлі.

За даними Служби швидкої допомоги «Маген Давид Адом», внаслідок ракетного обстрілу кілька людей отримали легкі травми, у тому числі двоє жителів Тель-Авіву. Точна кількість травмованих наразі невідома.

За даними Армії оборони Ізраїлю, військові перехопили більшість балістичних ракет, випущених Іраном. Там також стверджують, що внаслідок атаки військово-повітряні сили Ізраїлю не зазнали шкоди, передає «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 13 квітня 2024 року Іран вперше масовано атакував Ізраїль зі своєї території, випустивши близько 200 ракет та безпілотників.