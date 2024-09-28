Хасан Насралла очолював посаду генерального секретаря «Хезболли» 32 роки

Армія Ізраїлю офіційно оголосила про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок авіаудару по Бейруту 27 вересня. ЦАХАЛ написав про це у суботу, 28 вересня.

Відомо, що Насраллу, його заступника Алі Каркі та інших командирів вдалося ліквідувати під час точкового удару по підземному штабу «Хезболли» в Бейруті 27 вересня. Військові наголошують, що у той момент вони займалися координацією терористичної діяльності проти громадян Ізраїлю.

«Після отримання точних розвідувальних даних від ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки, винищувачі ЦАХАЛу завдали цілеспрямованого удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації «Хезболла», яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті», – йдеться у дописі.

Що відомо про Хасана Насраллу

Хасан Насралла очолював посаду генерального секретаря «Хезболли» 32 роки. До терористів він приєднався у 1982 році.

ЦАХАЛ повідомляє, що Насралла відповідальний за організацію та здійснення терористичних атак по всьому світу. Саме він був стратегічним лідером організації. Зокрема, під час його керівництва терористам вдалося налагодити зв'язки з Іраном та Сирією й закупити ракети далекого радіусу дії для обстрілів Ізраїлю.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані та на півдні Сирії одночасно здетонували пейджери, якими користувались бойовики «Хезболли». Внаслідок вибухів близько чотирьох тис. людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

18 вересня, продовжилися детонації рацій та автомобільних радіоприймачів, які також використовували бойовики ліванського угруповання.

Також «Хезболла» 25 вересня підтвердила загибель командира своїх Ракетних сил Ібрагіма Мухаммада Кубаїсі.