Раніше Ліван заявив, що вибухівку у пристрої «Хезболли» підклала ізраїльська розвідка

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News, опублікованому в неділю, 22 вересня, заперечив інформацію про те, що за вибухами пейджерів та рацій ліванської «Хезболли» стоїть Ізраїль. За словами політика, в угруповання «є багато ворогів».

Іцхак Герцоґ заявив, що він «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Журналісти зазначають, що коментар президента є першим офіційним висловлюванням щодо вибухів у Лівані та Сирії.

«Є багато ворогів “Хезболли”, досить багато в наші дні. “Хезболла” душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову, і знову, і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо», – заявив Іцхак Герцоґ.

Втім, Sky News повідомило, що президент Ізраїлю не надав жодних доказів того, що країна не причетна до масованих вибухів пейджерів та рацій «Хезболли».

Зазначимо, 17 вересня у Лівані та на півдні Сирії одночасно здетонували тисячі пейджерів, якими користувалися бойовики підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». Внаслідок вибухів у Лівані постраждало 4000 осіб, у Сирії кількість постраждалих не уточнюється.

Вже наступного дня, 18 вересня, у Лівані сталася нова серія вибухів – цього разу вибухнули радіоприймачі, які учасники угруповання придбали приблизно у той же час, що й пейджери. Служба безпеки Лівану заявила, що вибухівку у пейджери угрупування «Хезболла» кілька місяців тому заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад. За версією одного з джерел Reuters, пейджери вибухнули, коли на них надіслали закодоване повідомлення, що активувало вибухівку.