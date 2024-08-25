Безпілотник «Хезболли», перехоплений ізраїльськими військово-повітряними силами над північчю Ізраїлю 25 серпня

Ісламістське угруповання «Хезболла» у неділю, 25 серпня, заявило, що атакувало Ізраїль 320 ракетами та декількома дронами. Перед цим ЦАХАЛ завдав превентивного удару по південних районах Лівану, оскільки виявив підготовку до обстрілу Ізраїлю, повідомило видання Times Of Israel.

Ізраїльські військові кажуть, що завдяки превентивній атаці було знищено тисячі ракетних пускових установок ліванського угрупування. Водночас «Хезболла» стверджує, що випустила понад 320 ракет і кілька десятків безпілотники в бік Ізраїлю. Їхніми цілями були 11 військових баз на півночі Ізраїлю, частина з яких розташована на Голанських висотах. За словами терористів, це була помста за вбивство командира військового крила «Хезболли» Фуада Шукра, якого армія оборони Ізраїлю ліквідувала наприкінці липня.

За даними ЦАХАЛ, близько 210 ракет і 20 безпілотників були випущені з Лівану по північному Ізраїлю під час атаки «Хезболли» вранці неділі. Частина снарядів була перехоплена, інші впали, спричинивши руйнування і поранення людей. Багато ракет також впали на відкриту місцевість.

Footage circulating on social media shows a Hezbollah drone impacting a highway in northern Israel. pic.twitter.com/7ivd4xvlg0 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

У «Хезболлі» заявили, що перший етап атаки нібито успішно завершився.

Як повідомив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю продовжують завдавати ударів по Лівану. Ліванські ЗМІ пишуть про серію ізраїльських авіаударів по низці міст на півдні країни. Відомо про кількох загиблих та поранених.

Як писав ZAXID.NET, 27 липня Ізраїль заявив про атаку «Хезболли» по футбольному полю на Голанських висотах. За даними ізраїльських військовослужбовців, «Хезболла» випустила по поселеннях 40 повітряних цілей, унаслідок чого загинули 11 людей, переважно – діти. Атака стала найбільшою за кількістю загиблих у Голанських висотах від початку війни між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупованням ХАМАС – з жовтня 2023 року. «Хезболла» відмовилась брати на себе відповідальність за цей напад.