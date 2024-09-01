Рейд ізраїльських військових у Секторі Гази

Ізраїльські військові знайшли у Секторі Гази тіла шести заручників, викрадених 7 жовтня 2023 року. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) всі шестеро були вбиті нещодавно, інформує прес-служба відомства у неділю, 1 вересня.

Тіла виявлені в підземному тунелі на півдні Сектора Гази, неподалік від місця, звідки 27 серпня був звільнений заручник Каєд Фархан аль-Каді. У ЦАХАЛі поінформували, що бойових зіткнень із бойовиками ХАМАСу в тунелі не було, і що охоронці, які, ймовірно, вбили шістьох людей, втекли з цього району. Однак війська Ізраїлю вели наземні бої із противниками в районі, де розташований тунель, пише ізраїльська газета Times of Israel.

Ізраїльські військові також оприлюднили імена загиблих. Це Еден Єрушальмі, Орі Даніно, Кармель Гат, Герш Гольдберг-Полін (громадянин США ізраїльського походження), Альмог Сарусі та Олександр Лобанов (крім ізраїльського мав і російське громадянство). Ізраїльські військові почали обшукувати тунельний комплекс ще у суботу. Заручники були знайдені мертвими у другій половині того ж дня. Їхні тіла були вивезені із Гази вночі й доставлені до Ізраїлю для ідентифікації.

Коментуючи виявлення тіл заручників у Секторі Гази прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв «звести рахунки» з ХАМАС.

«Ті, хто вбиває заручників, не хочуть угоди» про перемир’я в Секторі Газі, сказав Нетаньягу, сказавши лідерам ХАМАСу, що «ми (Ізраїль – ред.) полюватимемо на вас, ми вас спіймаємо і ми зведемо рахунки», – заявив він.

Зазначимо, що 30 серпня Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення 3-тижневої операції на півдні Гази, в ході якої було зруйновано 6 км тунелів ХАМАС, вбито понад 250 бойовиків угруповання.

Нагадаємо, що під час нападу угруповання ХАМАС на південь Ізраїлю у жовтні минулого року загинули понад 1200 людей. Понад 250 були викрадені та вивезені до Гази. 105 заручників були звільнені в листопаді 2023 року під час режиму припинення вогню. Їх обміняли на палестинських ув’язнених, які відбували покарання в Ізраїлі. Зараз у полоні бойовиків залишаються близько 100 ізраїльських заручників.