Ізраїль ліквідував командира командира Ракетних сил «Хезболли» Ібрагіма Кубаїсі

Підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» підтвердило загибель командира своїх Ракетних сил Ібрагіма Мухаммада Кубаїсі. Про це у середу, 25 вересня, повідомив телеканал Al Jazeera у соцмережі Х.

Як зазначає Al Jazeera, угрупування «Хезболла» підтвердило факт загибелі Ібрагіма Кубаїсі, але не уточнило, за яких обставин це сталось.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію Ібрагіма Кубаїсі у вівторок, 24 вересня. Згідно з повідомленням ЦАХАЛу, Кубаїсі загинув на півдні Бейрута внаслідок авіаудару Військово-повітряних сил Ізраїлю. Стверджується, що разом з Кубаїсі на момент удару перебували й інші високопосадовці Ракетних сил «Хезболли».

«Протягом багатьох років він відповідав за запуски ракет у бік цивільного населення Ізраїлю. Він також був експертом у ракетній галузі та мав тісні зв’язки з високопоставленими військовими лідерами «Хезболли», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Як повідомляє ізраїльський сайт новин, Ібрагім Мухаммад Кубаїсі долучився до бойовиків «Хезболли» у 80-х роках. Він обіймав різні військові посади, у тому числі керував оперативним штабом на півдні Лівану. В останні роки командував різними підрозділами терористичної організації «Хезболла», зокрема, підрозділом високоточних ракет.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані та на півдні Сирії одночасно здетонували пейджери, якими користувались бойовики «Хезболли». Внаслідок вибухів близько чотирьох тис. людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наступного дня, 18 вересня, у вибухи у Лівані продовжилися. Повідомлялось про детонації рацій та автомобільних радіоприймачів, які також використовували бойовики ліванського угруповання «Хезболла».

Служба безпеки Лівану звинуватила у вибухах розвідувальну службу Ізраїлю Моссад. В Ізраїлі ці звинувачення категорично заперечили.