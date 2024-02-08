У США назвали удар відповіддю за атаку на американську військову базу в Йорданії

Військові США в Іраку у середу, 7 лютого, ліквідували командира «Катаїб Хезболла», відповідального за удари по американській військовій базі. Про це повідомляє CNN із посиланням на Центральне командування США.

Зазначається, що військові США за допомогою безпілотника уразили автомобіль командира «Катаїб Хезболла» у столиці Іраку – Багдаді.

«Сполучені Штати продовжуватимуть вживати необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил», – йдеться у повідомленні Центрального командування США.

Об’єднане оперативне командування Іраку заявило, що розглядає удар як «нову агресію Сполучених Штатів». Прес-секретар Тахсін Аль Хафаджі додав, що цей крок «підриває всі домовленості» між Іраком і США.

Представник адміністрації Джо Байдена у коментарі CNN сказав, що удар по командиру «Катаїб Хезболла» не означає завершення серії дій у відповідь, і найближчими днями будуть нові у відповідь на вбивство трьох американських військових.

Нагадаємо, 28 січня на військову базу США в Йорданії впав безпілотник, внаслідок чого загинуло троє американських військовослужбовців. Ще 25 людей отримали поранення. Президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили «радикальні групи бойовиків» та пообіцяв надати відповідь.