Військову базу США у Йорданії атакував безпілотник. Внаслідок влучання загинуло троє американських військових, ще 25 – отримали поранення. Про це у неділю, 28 січня, повідомило BBC.

Президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили «радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран».

«Хоч ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку. Ми з Джилл (дружина Джо Байдена, – ред.) приєднуємося до сімей і друзів наших загиблих, американців по всій країні у сумі за втратою цих воїнів у цій мерзенній і цілком несправедливій атаці», – заявив Джо Байден.

Імена загиблих та поранених військовослужбовців поки не розголошуються, оскільки офіційні особи працюють над повідомленням їхніх родин.

Журналісти ВВС зазначили, що це перший випадок, коли американські солдати загинули під час удару по регіону після нападу ХАМАС на Ізраїль. Були напади на американські бази в регіоні, але армія США не повідомила про жертви.

У грудні офіційні особи США заявили, що з 17 жовтня американські бази в Іраку та Сирії зазнали щонайменше 97 нападів.

Ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як США і Велика Британія завдали авіаударів по базах підтримуваних Іраном угруповань хуситів у Ємені. Ці удари стали відповіддю на атаки хуситів на міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі наприкінці минулого року з метою демонстрації своєї підтримки палестинському угрупованню ХАМАС. Детальніше про те, чому США атакують Ємен, хто такі хусити і до чого тут Іран та Росія, читайте в нашому матеріалі Хуситський фронт.