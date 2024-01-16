Було атаковано вісім об'єктів неподалік консульства США

Корпус вартових ісламської революції Ірану взяв на себе відповідальність на серію ракетних ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан на півночі Іраку. Як інформує Times of Israel у ніч на вівторок, 16 січня, було завдано ударів по восьми об'єктах неподалік консульства США.

Іранці заявили, що атакували балістичними ракетами «шпигунські центри» і «антиіранські терористичні групи» поблизу північного іракського міста, пише Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Initial unconfirmed video reportedly from one of the impacts in Erbil, Iraq.



If confirmed and judging by the other videos circulating it is suggestive of a ballistic missile attack. pic.twitter.com/Y24A3OWOKy — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 15, 2024

Натомість як інформують американські ЗМІ, декілька вибухів пролунало також біля консульства США. Було атаковано вісім об'єктів неподалік консульства, а аеропорт Ербіля припинив свою роботу. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

IRGC ballistic missile launches on U.S. consulate in Erbil, Iraq from Iran.



As I said in spaces, if the US steps in to save its shitty little Israel then so will Iran. Iran is capable of wiping israel off the face of the earth.

pic.twitter.com/luSTRQlNfV — Syrian Girl (@Partisangirl) January 15, 2024

Водночас не обійшлось без постраждалих серед цивільного населення. Станом на ранок вівторка відомо про щонайменше чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених. Серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї, у дім яких влучила одна із ракет. Повідомляється, що також було вбито його дружину та ще 2 родичів. Сам Дізайї був прихильником нормалізації відносин з Ізраїлем.

Курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його родини загинули

Зауважимо, що раніше в Ірані неодноразово заявляли, що регіон іракського Курдистану використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів Ізраїлю.

Ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як США і Велика Британія завдали авіаударів по базах підтримуваних Іраном угруповань хуситів у Ємені. Ці удари стали відповіддю на атаки хуситів на міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі наприкінці минулого року з метою демонстрації своєї підтримки палестинському угрупованню ХАМАС. Детальніше про те, чому США атакують Ємен, хто такі хусити і до чого тут Іран та Росія, читайте в нашому матеріалі Хуситський фронт.