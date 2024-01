Корпус вартових ісламської революції Ірану взяв на себе відповідальність на серію ракетних ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан на півночі Іраку. Як інформує Times of Israel у ніч на вівторок, 16 січня, було завдано ударів по восьми об'єктах неподалік консульства США.

Іранці заявили, що атакували балістичними ракетами «шпигунські центри» і «антиіранські терористичні групи» поблизу північного іракського міста, пише Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Initial unconfirmed video reportedly from one of the impacts in Erbil, Iraq. If confirmed and judging by the other videos circulating it is suggestive of a ballistic missile attack. pic.twitter.com/Y24A3OWOKy

Натомість як інформують американські ЗМІ, декілька вибухів пролунало також біля консульства США. Було атаковано вісім об'єктів неподалік консульства, а аеропорт Ербіля припинив свою роботу. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

IRGC ballistic missile launches on U.S. consulate in Erbil, Iraq from Iran.



