Робота ізраїльської системи «Залізний купол»

Пізно ввечері у суботу, 13 квітня, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) атакував наземні цілі Ізраїлю за допомогою безпілотників і ракет. Атака стала першим ударом Ірану по Ізраїлю безпосередньо з території своєї країни і є наймасовішою атакою за останній час, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Близько 23:00 у медіа з’явилась інформація про запуск з Ірану «шахедів» проти Ізраїлю. Про це повідомив політичний оглядач Axios та CNN Барак Равід з посиланням на чотирьох американських та ізраїльських посадовців.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив про початок атаки Ірану, згодом цю інформацію офіційно підтвердили в КВІР, пише Times of Israel. Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що випустив по Ізраїлю десятки безпілотників і ракет у відповідь на удар по іранському консульству в Сирії, внаслідок якого загинули його військові командири.

Атака відбувалася з території Іраку, Сирії, південного Лівану та Ємену. Хагарі попередив про збої GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів. Згодом американські та ізраїльські військові заявили про перехоплення іранських безпілотників, кількість яких перевищила сотню. Загалом Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників.

Хагарі повідомив, більшу частину ракет перехопила протиракетна оборона Arrow. За його словами, Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши невеликої шкоди військовій базі.

Удар є відповіддю на атаку іранського консульства в Дамаску, повідомило іранське інформаційне агентство IRNA.

Тим часом у столиці Ірану Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати запуски ракет та безпілотників на Ізраїль. Демонстранти розмахували палестинськими прапорами та прапорами Корпусу вартових Ісламської революції. Люди запускали феєрверки і скандували «смерть Америці» та «смерть Ізраїлю».

фото AFP

Через іранську атаку посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Радбезу з закликом провести екстрене засідання.

«Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру та безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби, щоб вжити конкретних заходів проти Ірану», – наголосив Ердан.

Сьогодні, 14 квітня, Рада безпеки ООН планує провести засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю, пише Reuters.

ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі повітряні цілі були збиті. Як пише The New York Times, загалом з боку Ірану на Ізраїль було випущено 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу «земля-земля».

Крім того, як пише Politico, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю, оскільки атака Ірану викликала вимоги представників обох партій зробити це якнайшвидше.

Доповнено. Міністерство закордонних справ України засудило масовану ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль і закликало не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

«МЗС України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти Держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході», – йдеться в повідомленні прес-служби відомства, опублікованій 14 квітня.

У міністерстві наголосили, що необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити «переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт».

«Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії», – додали в МЗС.

Зазначимо, що чергова хвиля ескалації на Близькому Сході сталася після того, як 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й п’ять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» – це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.