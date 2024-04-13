Іранські командос висадились з гелікоптера Мі-17 на борт судна ізраїльської компанії Zodiac Maritime

Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) захопив пов'язане з Ізраїлем вантажне судно під португальським прапором в Ормузькій протоці. Про це повідомило агентство Reuters.

Спеціальні військово-морські сили КВІР висадилися на палубу контейнеровоза з гелікоптера та направили судно в бік територіальних вод Ірану. Судно MCS Aries під португальським прапором пов’язане з компанією Zodiac Maritime Shipping Company, яка частково належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу. Відео висадки командос оприлюднило Associated Press.

У компанії MSC, яка орендує судно у філії Zodiac Maritime, підтвердили, що Іран захопив контейнеровоз Aries та 25 членів екіпажу, і додали, що працюють «Із відповідними органами влади» для його безпечного повернення.

Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі у відповідь на повідомлення про захоплення MSC Aries заявив, що «Іран матиме наслідки за рішення про подальшу ескалацію».

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац звинуватив Тегеран у піратстві.

«Я закликаю Європейський союз і вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно ввести санкції проти Ірану», – заявив він.

Востаннє ізраїльське судно зафіксували біля Дубая, воно прямувало до Ормузької протоки. Екіпаж контейнеровоза вимкнув дані відстеження, що було звичним для ізраїльських кораблів, які рухалися через регіон.

Варто зазначити, що Ормузька протока є стратегічно важливою протокою, що з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне – Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Оман.

Сьогоднішній інцидент стався на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном після початку військової кампанії в Секторі Гази.