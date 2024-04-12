Країну атакували 40 ракет, частину з яких вдалося збити

У п’ятницю, 12 квітня, на півночі Ізраїлю зафіксували запуск ракет з території Лівану. Частину з 40 ракет, які випустили по Ізраїлю, вдалося знищити, повідомили у прес-службі ЦАХАЛ.

Скільки саме ракет збили повітряні сили Ізраїлю, не уточнюється. Частина з випущених снарядів впала на відкритій місцевості, інформації про постраждалих наразі немає.

Крім того, ЦАХАЛ перехопив два дрони, які випустила ліванська терористична організація Хезболла, союзна до ХАМАС. За даними Times of Israel, Хезболла вже визнала причетність до атаки.

У прес-службі ЦАХАЛ повідомили, що у відповідь на атаки Ізраїль завдав ударів по низці ліванських населених пунктів на півдні країни. Атаку здійснили «з метою усунення загрози».

До слова, вдень 12 квітня США попередили Ізраїль про велику ракетну атаку на територію країни з боку Ірану. За даними американських джерел, йшлося про можливу атаку понад 100 БПЛА та десятків ракет по військових об’єктах ЦАХАЛ.