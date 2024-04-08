Ізраїльські військові біля кордону Ізраїлю з Сектором Гази

У неділю, 7 квітня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вивела сухопутні підрозділи з півдня Сектора Гази. Ізраїльські військові майже повністю залишили місто Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на заяву ЦАХАЛу.

«98-а дивізія завершила свою місію в Хан-Юнісі… Ізраїльські війська покинули цю частину Сектора Гази для відновлення сил і підготовки до подальших операцій», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛу, яке цитує Deutsche Welle.

Як повідомляє The Jerusalem Post, зараз на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада. Вона має контролювати безпеку коридору, що з’єднує південь Ізраїлю з узбережжям Сектору Гази. Водночас начальник штабу ЦАХАЛу Герці Галеві заявив, що війна ще не завершена і Ізраїль «не залишить бригади ХАМАС діяти в будь-якій частині сектора».

«Ми ведемо цю війну по-іншому, вона відрізняється від попередніх. Війна в Газі триває, і ми далекі від того, щоб зупинитися. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми дістанемося до них. Ми робимо успіхи, продовжуючи вбивати все більше терористів і командирів і знищувати все більше терористичних інфраструктур, в тому числі і минулої ночі», – заявив начальник штабу ЦАХАЛу Герці Галеві.

Як повідомила інформаційна агенція AFP, ізраїльський експерт з питань безпеки Омер Дострі заявив, що виведення військ є суто тактичним кроком.

За підсумками операції, яка тривала у Секторі Гази, армія оборони Ізраїлю тримає північну та центральну частини Гази відрізаними від півдня. Зазначимо, що Ізраїль відвів свої війська з Сектора Гази через пів року після нападу, який здійснив рух ХАМАС.