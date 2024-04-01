Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані Мохаммад Реза Захеді

Ізраїльський авіаудар зруйнував консульство Ірану в Дамаску, в результаті чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані. Про це 1 квітня повідомила агенція Reuters.

Ліванське джерело в органах безпеки в розмові з Reuters повідомило, що одним із загиблих був генерал Мохаммад Реза Захеді – старший командир іранського Корпусу вартових ісламської революції. Іранські журналісти повідомили, що також загинули кілька дипломатів.

Репортери Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці повідомляли про дим над уламками зрівняної з землею будівлі, а поруч були припарковані машини швидкої допомоги.

На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану. Ізраїль, який неодноразово завдавав ударів по іранських цілях протягом шестимісячної війни в Газі, відмовився коментувати цей інцидент.

За даними AFP, удар влучив у прибудову до посольства Ірану в столиці Сирії, внаслідок чого загинули 6 людей. Кореспонденти на місці події підтвердили, що в престижному районі Дамаска була зрівняна з землею прибудова до посольства Ірану. Іранські ЗМІ також повідомили, що посол не постраждав.