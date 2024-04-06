США та Ізраїль активно готуються до масштабної атаки з боку Ірану проти ізраїльських або американських об'єктів на Близькому Сході, яка може статися вже наступного тижня. Про це 6 квітня повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

За даними видання, Іран готує атаку у відповідь на удар Ізраїлю по Дамаску, під час якого були вбиті іранські командири. Високопосадовці США вважають, що напад з боку Ірану «неминучий», і цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги.

На тлі цього США І Ізраїль працюють на випередження, оскільки передбачають, що атака Ірану може бути здійснена у різні способи, а під загрозою нападу і американські, і ізраїльські об'єкти та особовий склад. Дані розвідки кажуть, що Іран планує використати рій дронів-камікадзе Shahed і крилаті або балістичні ракети.

Одним з найгірших сценаріїв у Білому домі вважають, за даними видання, прямий удар Ірану по Ізраїлю, оскільки це спричинить швидку ескалацію і без того неспокійної ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 1 квітня ізраїльський авіаудар зруйнував консульство Ірану в Дамаску, в результаті чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.