Європейський Союз у понеділок, 14 жовтня, ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб Ірану через постачання ракет Росії. Про це повідомили на офіційному сайті ЄС.

Зокрема, Європейський Союз запровадив санкції проти семи фізичних осіб, до списку ввійшли:

Сейєда Хамзе Галандарі – заступник міністра оборони Ірану;

Бехнам Шахріарі – посадовець підрозділу «Кудс 190» Корпусу вартових ісламської революції. Він бере участь у матеріально-технічних аспектах передачі зброї;

Алі Шадмані – заступник координатора центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції. Він активно рекламував передачу безпілотників та ракет Росії;

Алі Джафарабаді – командувач космічної дивізії аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у розробці іранської ракетної програми;

Мехді Гогердчіан – керуючий директор компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries, яка бере участь в іранській програмі БПЛА;

Реза Хосраві Могаддам – військовий аташе посольства Ірану в Росії;

Сеїд Мір Ахмад Нушин – директор організації аерокосмічної промисловості, він бере участь у ракетній програмі Ірану.

Крім цього, обмеження наклали на сім іранських компаній, зокрема:

три авіакомпанії: Iran Air, Saha Airlines, Mahan Air,

чотири промислові та транспортні компанії: Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company.

Накладення санкцій передбачає заборону в'їзду на територію ЄС та блокування активів. Крім цього, європейському бізнесу заборонено укладати з зазначеними юридичними особами будь-які контакти.

Передача Іраном ракет Росії: що відомо

Нагадаємо, ще на початку серпня західні медіа повідомили, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет. Йшлося про Fath 360 та балістичної ракетної системи Ababil. 7 вересня на тлі цієї інформації МЗС України закликало світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву.

8 вересня член Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Бахшаїш Ардестані визнав, що Іран передає Росії балістичні ракети в обмін на продовольство.

10 вересня Велика Британія наклала нові санкції на Росію та Іран після численних закликів припинити надавати росіянам озброєння, яке використовується для атак на Україну. Того ж дня санкції запровадили Сполучені Штати Америки.