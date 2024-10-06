Наземна операція має зірвати перегрупування бійців ХАМАСу

В неділю, 6 жовтня, армія оборони Ізраїлю розпочала нову наземну операцію у Секторі Гази й оточила місто Джабалія. Про це повідомляє Times of Israel.

Вночі 6 жовтня ЦАХАЛ оточив Джабалію на півночі Сектора Гази. Приводом для цього стали дані розвідників про бойовиків і інфраструктуру ХАМАС у цьому районі.

Ізраїльська армія завдала вночі хвилю авіаударів і артилерійських обстрілів, які спрямували на десятки об'єктів ХАМАС у Джабалії. Під обстріл потрапили склади зброї, тунелі та інші об'єкти інфраструктури терористів.

При цьому у ЦАХАЛ наголосили, що наземна операція має зірвати перегрупування бійців ХАМАСу.

«Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, систематично завдаючи ударів і знищуючи інфраструктуру терористів в цьому районі», – повідомила армія Ізраїлю.

Також військові Ізраїлю готують евакуацію цивільних мешканців з усієї півночі Гази та планують збільшити площу гуманітарної зони в південній частині цього регіону.

Нагадаємо, 1 жовтня ізраїльська армія розпочала обмежені рейди проти угруповання «Хезболла» у прикордонній зоні на півдні Лівану.

6 жовтня ізраїльська армія ліквідувала на півдні Лівану лідера військового крила палестинського угруповання ХАМАС Саїда Аталлу Алі.

В результаті ізраїльських обстрілів загинуло майже все вище керівництво «Хезболли» – зокрема, командир Ракетних сил Ібрагім Кубаїсі, голова контррозвідки Набіль Каук та лідер угруповання Хасан Насралла