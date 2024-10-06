Тріполі, де перебував лідер військового крила, обстріляли вперше з 2006 року

Ізраїльська армія ліквідувала на півдні Лівану лідера військового крила палестинського угруповання ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Інформацію про це підтвердили в Армії оборони Ізраїлю у неділю, 6 жовтня, передає CNN.

За даними ЦАХАЛ, ліквідація Алі відбулася в результаті обстрілу північного міста Лівану Триполі. Зазначається, що Триполі не обстрілювали з 2006 року – з часів Другої ліванської війни. Під час операції 2024 року Ізраїль здебільшого бив по південних регіонах Лівану.

Ізраїльська армія повідомила, що Саїд Аттала Алі «здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі та працював вербувати бойовиків ХАМАС всередині Лівану». Смерть лідера військового крила підтвердили у ХАМАС, де повідомили, що він керував відділенням крила бригади Аль-Касам. Крім того, там заявили, що внаслідок авіаудару Ізраїлю загинули дружина та дві доньки Алі.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Ізраїль проводить операцію в Лівані – зокрема, ЦАХАЛ обстрілює та атакує південну частину країни, здійснюючи локалізовані рейди проти угруповання «Хезболла». Зазначається, що для проведення операції бійці ізраїльської армії тренувалися протягом останніх кількох місяців. Військова операція відбувається за підтримки ВПС Ізраїлю та артилерії.

В результаті ізраїльських обстрілів загинуло майже все вище керівництво «Хезболли» – зокрема, командир Ракетних сил Ібрагім Кубаїсі, голова контррозвідки Набіль Каук та лідер угруповання Хасан Насралла, який 32 роки очолював посаду генерального секретаря «Хезболли». За даними ЦАХАЛ, станом на 6 жовтня 2024 року Ізраїль знищив 440 бойовиків угруповання.