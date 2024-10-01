Армія Ізраїлю розпочала операцію на півдні Лівану

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) розпочала обмежені рейди проти угруповання «Хезболла» у прикордонній зоні на півдні Лівану. Рейди будуть локалізовані та цілеспрямовані, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ у вівторок, 1 жовтня.

Наземна операція здійснюється рішенням ізраїльського політичного керівництва, яке зосередило свої сили у боротьбі проти ліванського угруповання «Хезболла». Раніше ЦАХАЛ завдавав ударів здебільшого по позиціях палестинських бойовиків ХАМАС.

«Згідно з рішенням політичного ешелону, кілька годин тому Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти об’єктів та інфраструктури терористів Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону та становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю», – повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ.

Зазначається, що для проведення операції бійці ізраїльської армії тренувалися протягом останніх кількох місяців. Військова операція відбувається за підтримки ВПС Ізраїлю та артилерії. У відповідь на дії ЦАХАЛ «Хезболла» почала обстрілювати територію Ізраїлю.

Крім того, приблизно опівночі ЦАХАЛ атакував Бейрут, закликавши цивільне населення евакуюватися. У місті пролунали щонайменше шість вибухів.

У пресслужбі ЦАХАЛ додали, що операція «Стріли півночі», націлена на військові об’єкти «Хезболли», яка триває з 23 вересня, продовжиться «відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Газі». Нагадаємо, в межах операції Ізраїль атакував 1300 військових об’єктів «Хезболли» на півдні Лівану та в долині Бекаа. Атака на ліванські об’єкти стала найбільш смертоносною в Лівані з війни у 2006 році.

В результаті ізраїльських обстрілів загинуло майже все вище керівництво «Хезболли» – зокрема, командир Ракетних сил Ібрагім Кубаїсі, голова контррозвідки Набіль Каук та лідер угруповання Хасан Насралла, який 32 роки очолював посаду генерального секретаря «Хезболли».

Нагадаємо, напередодні, 30 вересня, Держдеп США підтвердив, що ЦАХАЛ інформував Вашингтон про плани операцій проти «Хезболли». Втім, проведення операції не підтримав президент США Джо Байден, який закликав Ізраїль утриматися від активних бойових дій. Причиною цього президент назвав напружену ситуацію на Близькому Сході – за його словами, події там можуть вийти з-під контролю.

Доповнено. Вже після початку операції ізраїльської армії в американському Пентагоні підтримали «право Ізраїлю захищатися» – міністр оборони Ллойд Остін поговорив з ізраїльським колегою Йоавом Галантом та підкреслив, що США погоджуються із необхідністю знищити терористичну інфраструктуру у прикордонні Лівану.

На його думку, операція Ізраїлю надасть гарантії того, що «Хезболла» більше не зможе напасти. Крім того, Ллойд Остін заявив, що Ірану загрожують «серйозні наслідки», якщо той спробує атакувати Ізраїль.