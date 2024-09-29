Армія оборони Ізраїля ліквідувала голову контррозвідки «Хезболли» Набіля Каука

Ліванське терористичне угрупування «Хезболла» підтвердило загибель голови своєї Служби контррозвідки Набіля Каука внаслідок ізраїльської атаки. Про це повідомив телеканал Al Jazeera.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Набіля Каука у суботу, 28 вересня. Зазначається, що голова контррозвідки «Хезболли» загинув внаслідок удару Військово-повітряних сил Ізраїлю по передмістю Бейрута. ЦАХАЛ також підкреслив, що ліквідація терориста стала можливою завдяки точним даним військової розвідки.

Як зазначає Армія оборони Ізраїлю, Каук був наближеним до командування «Хезболли» та брав безпосередню участь в організації терористичних атак на Ізраїль та цивільне населення. Він долучився до «Хезболли» у 1980-х роках і вважався спеціалістом у військовій галузі.

У минулому Набіль Каук обіймав посади голови «Хезболли» на півдні Лівану та заступника голови виконкому терористичного угруповання. Він також часто давав коментарі ЗМІ, від імені угруповання з політичних, стратегічних та військових питань, пише ізраїльський сайт новин.

«Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме завдавати ударів і знищувати командирів терористичної організації “Хезболла” і діятиме проти всіх, хто загрожує громадянам Ізраїля», – йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Нагадаємо, 24 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Ракетних сил «Хезболли» Ібрагіма Мухаммада Кубаїсі. Днем пізніше терористичне угрупування підтвердило цю інформацію.

Вже 27 вересня ЦАХАЛ завдавав нових ударів по командуванню «Хезболли». Внаслідок атаки загинули лідер «Хезболли» Хасан Насралл та його заступник Алі Каркі.