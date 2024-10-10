Співробітник пропагандистського сайту The Grayzone шпигував в Ізраїлі на користь Ірану

В Ізраїлі затримали американця Джеремі Лоффредо, який під виглядом журналіста збирав інформацію про наслідки іранського ракетного удару. Про це у четвер, 10 жовтня, повідомив ізраїльський військовий аналітик українського походження Ігаль Левін, а іранський сайт PressTV.

Зазначається, що Джеремі Лоффредо під виглядом журналіста намагався з'ясувати, яких збитків ізраїльським військовим базам завдала іранська ракетна атака, що сталась 1 жовтня. Псевдожурналіст планував передати цю інформацію Тегерану. Раніше Лоффредо опублікував відеорепортаж на YouTube-каналі Grayzone про наслідки ракетних ударів по Ізраїлю.

Затриманий – співробітник американського сайту The Grayzone. Сайт, зокрема, просуває проросійські наративи щодо повномасштабного вторгнення, а також підтримує режими Росії, Ірану та Сирії.

The Grayzone заснував американський журналіст та співробітник російської телерадіокомпанії RT Макс Блюменталь. Він також підтвердив затримання Джеремі Лоффредо.

«Я тільки що дізнався, що Джеремі Лоффредо був серед журналістів, арештованих ізраїльськими військовими, і все ще знаходиться в тюрмі. Його телефон конфіскований», – написав Макс Блюменталь.

Крім того, ізраїльські військові також затримали ультралівого активіста росіянина Андрєя Хржановського, який допомагав Джеремі Лоффредо збирати розвідувальну інформацію для Ірану.

«Варто зазначити, що це може бути тільки мала частина російсько-іранської агентури, яка під виглядом активістів або журналістів (а також за допомогою активістів і журналістів) займається збором розвідувальної інформації для Тегерана і Москви», – зазначив військовий аналітик Ігаль Левін.

Зазначимо, що іранський сайт PressTV звинуватив Ізраїль у тиску на журналістів.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, Корпус вартових ісламської революції атакував Ізраїль, випустивши по країні кілька сотень балістичних ракет. КВІР заявив, що атака – помста за ліквідацію Ізраїлем лідерів ХАМАСу,«Хезболли» та КВІР. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.