Ілон Маск двічі виконав жести, дуже схожі на нацистське вітання

Під час інавгурації президента США Дональда Трампа у понеділок, 21 січня, мільярдер Ілон Маск спричинив скандал двічі продемонструвавши нацистське привітання Sieg Heil.

«Я просто хочу подякувати вам за те, що це сталося», – сказав 53-річний власник компаній SpaceX, Twitter/X і Tesla, найбагатша людина на землі, головний донор і радник Трампа, звертаючись до прихильників Трампа на стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні.

Потім Маск вдарив себе правою рукою в груди, розчепіривши пальці, та розгорнув праву руку по діагоналі вгору, випрямивши пальці, долонею вниз.

Антидифамаційна ліга (ADL), яка бореться з антисемітизмом, визначає нацистське вітання як «підняття витягнутої правої руки долонею вниз». ADL стверджує, що після закінчення Другої світової війни «неонацисти та інші прихильники переваги білої раси продовжував використовувати салют, зробивши його найпоширенішим знаком переваги білої раси у світі».

Натовп на стадіоні зустрів оваціями промову і жести Маска. Тоді мільярдер повернувся і знову віддав честь, трохи опустивши руку і кисть.

«Моє серце звертається до вас, – сказав Маск, знову вдаривши себе в груди. – Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Завдяки вам. У нас будуть безпечні міста, нарешті безпечні міста. Безпечні кордони, розумні витрати, базові речі».

Маск мав на увазі так званий Департамент урядової ефективності, федеральний орган зі скорочення витрат, куди Маск був призначений президентом, а також на висловлювання в інавгураційній промові Трампа, в якій він сказав, що США відправлять астронавтів на Марс.

Ілон Маск виступав перед запланованим виходом Трампа на арену, оскільки інавгураційний парад перенесли в приміщення через холодну погоду. Очікувалося, що на сцені Трамп підпише перші укази.

Ізраїльська газета Haaretz описала вітання Маска як «римське вітання, фашистське вітання, яке найчастіше асоціюється з нацистською Німеччиною». Варто нагадати, що так зване римське вітання пізніше було прийнято в деяких формах фашистськими державами – у тому числі нацистською Німеччиною.

Як описує Антидифамаційна ліга, у Німеччині між 1933 і 1945 роками нацистське вітання «часто супроводжувалося скандуванням або вигуками «Хайль Гітлер» або «Зіг хайль». Після Другої світової війни неонацисти та інші білі расисти продовжували використовувати це вітання, що зробило його найпоширенішим ручним знаком білих расистів у світі».

Трампа часто звинувачували в тому, що він є білим расистом, і навіть порівнювали з Гітлером. Це, до речі, робив Джей Ді Венс, нинішній віцепрезидент Трампа, до того, як увійшов у республіканську політику і змінив свою пісню.

Взаємодія Маска з глобальними ультраправими та їхня підтримка продовжує залишатися суперечливою. Минулого тижня він приймав Алісу Вайдель, лідера ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини». Вайдель стверджувала, що Гітлер «не був консерватором, не був лібертаріанцем, він був комуністом, соціалістом, а ми – протилежність». Маск погодився.