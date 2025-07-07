Схема діяла у франківському дитсадку №18 «Зернятко»

Правоохоронці ініціювали службове розслідування у дитсадку №18 «Зернятко» Івано-Франківської міської ради. Сталося це після того, як директорка закладу Тетяна Кузьменко за пів року навиписувала доньці 320 тис. грн премій.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 7 липня, схема у франківському дитсадку діяла з липня 2023 року по грудень 2024 року.

«Діючи в умовах реального конфлікту інтересів, посадовиця видала низку наказів про преміювання своєї дочки, яка також працює у вказаному закладі. Унаслідок цих дій остання безпідставно отримала понад 320 тис. грн премій», – зазначили правоохоронці.

За інформацією з судового реєстру, йдеться про директорку дитсадка №18 «Зернятко» Тетяну Кузьменко, яку 6 разів визнавали винною в адмінправопорушеннях, пов’язаних з корупцією і загалом оштрафували на 15,3 тис. грн.

Щоб встановити усі причини правопорушення у дитсадку, прокурори ініціювали службове розслідування, скерувавши подання директорці Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторії Дротянко.