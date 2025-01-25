ЗДО Івано-Франківської міської ради №18 «Зернятко»

У Івано-Франківську директорку ЗДО №18 «Зернятко» звинувачують у фіктивному працевлаштуванні родичів. Про це повідомило видання «Курс», яке вказало, що йдеться про Тетяну Кузьменко.

Журналісти з посиланням на ухвали суду повідомили про відкриття справи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (Службове підроблення).

У судовому реєстрі справді оприлюднені ухвали щодо тимчасового доступу до речей та накладення арешту у рамках кримінальної справи. У матеріалах справи вказано, що директорку ЗДО Івано-Франківської міської ради №18 «Зернятко» звинувачують у привласненні грошей, а також у працевлаштуванні та преміюванні чоловіка, доньки та зятя, які «фактично жодної роботи не виконують».

Щоб перевірити ці звинувачення правоохоронці проводять досудове розслідування. Зокрема у січні 2025 року у садку провели обшуки, вилучили документацію та мобільні телефони директорки і бухгалтера, у яких є листування щодо оформлення працівників. Суд наклав арешт на вилучене майно, слідство у справі триває.