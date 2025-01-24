Суд покарав голову Сколівської громади за виписані собі та племіннику премії
Микола Романишин не повідомив про конфлікт інтересів, приймаючи рішення про виплату премій
Сколівський районний суд Львівщини визнав очільника Сколівської громади Миколу Романишина винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Він нараховував собі додаткові виплати протягом 2023 – 2024 років, а також кілька разів преміював племінника, не повідомляючи про конфлікт інтересів. Суд призначив чиновнику покарання у вигляді штрафу.
Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, міський голова Сколе Микола Романишин протягом лютого 2023 року – листопада 2024 року призначав собі премії та надбавки на загальну суму понад 600 тис. грн, а також кілька разів преміював свого племінника, який є секретарем міськради. За даними правоохоронців, посадовець не повідомив про наявність конфлікту інтересів, приймаючи рішення про виплати для себе та свого племінника.
У суді Микола Романишин визнав свою провину у вчиненні адміправопорушень за ч.1 та ч.2 ст. 172-6 КУпАП. Цю справу розглядав суддя Юрій Ясінський, який дослідив усі матеріали та призначив чиновнику покарання у вигляді 3400 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.
Микола Романишин переміг на виборах голови Сколівської ОТГ у 2020 році як кандидат від «Європейської солідарності». Він був головою Сколівської районної ради. На виборах у 2015 році пройшов до Сколівської райради від партії «Християнсько-демократичний союз».