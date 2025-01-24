Суд призначив меру Сколе покарання у вигляді штрафу

Сколівський районний суд Львівщини визнав очільника Сколівської громади Миколу Романишина винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Він нараховував собі додаткові виплати протягом 2023 – 2024 років, а також кілька разів преміював племінника, не повідомляючи про конфлікт інтересів. Суд призначив чиновнику покарання у вигляді штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, міський голова Сколе Микола Романишин протягом лютого 2023 року – листопада 2024 року призначав собі премії та надбавки на загальну суму понад 600 тис. грн, а також кілька разів преміював свого племінника, який є секретарем міськради. За даними правоохоронців, посадовець не повідомив про наявність конфлікту інтересів, приймаючи рішення про виплати для себе та свого племінника.

У суді Микола Романишин визнав свою провину у вчиненні адміправопорушень за ч.1 та ч.2 ст. 172-6 КУпАП. Цю справу розглядав суддя Юрій Ясінський, який дослідив усі матеріали та призначив чиновнику покарання у вигляді 3400 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Микола Романишин переміг на виборах голови Сколівської ОТГ у 2020 році як кандидат від «Європейської солідарності». Він був головою Сколівської районної ради. На виборах у 2015 році пройшов до Сколівської райради від партії «Християнсько-демократичний союз».