Одеську ОВА просять перевірити законність рішень Дальницької громади

У Дальницькій територіальній громаді на Одещині перейменували низку вулиць, названих на честь загиблих героїв російсько-української війни та борців за незалежність України. Місцеві депутати вирішили дати вулицям «нейтральні назви». На це рішення в четвер, 25 липня, відреагував Український інститут національної памʼяті.

Згідно з додатком до рішення Дальницької сільської ради від 15 липня, нові назви отримали 10 вулиць та провулків однойменної громади.

Загалом у Дальницькій громаді вирішили перейменувати такі топоніми:

у селі Дальник вулицю на честь загиблого захисника з громади – Максима Браславського – перейменували на вулицю Перемоги;

у селі Санжійка вулицю Дмитра Мельника, загиблого військового з села Великий Дальник, перейменували на вулицю Бузкову. Вулицю Івана Липи перейменували на Затишну, а провулок Левка Симиренка – на Привітний;

у селі Доброолександрівка вулиця Романа Шухевича стала Оксамитовою;

у селі Мар’янівка вулицю Василя Вишиваного перейменували на Незалежну, а провулок Катерини Білокур — на Радісний;

провулок Християни Бейтельсбахер у селі Новоградківка став провулком Перемоги;

у селі Роксолани вулиця Всеволода Змієнка стала вулицею Дружби;

у садівницькому товаристві «Чайка» перейменували вулицю Єсеніна на Вишневу.

В Українському інституті національної памʼяті назвали неприпустимим перейменування топонімів, названих на честь борців за незалежність України у XX столітті та сучасних українських захисників.

Інститут закликав органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, які створюють соціальну напругу та підривають авторитет державних інституцій.

Окрім цього, УІНП наголосив на чинності розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера від 26 липня 2024 року щодо перейменування об’єктів топонімів у населених пунктах Одеської області.

«З огляду на це, Український інститут національної памʼяті звертається до Одеської обласної державної адміністрації щодо відновлення справедливості та законності у Дальницькій сільській раді Одеської області.

Також Український інститут національної пам’яті спільно з народними депутатами запропонує зміни до законодавства, які стануть запобіжником від проявів зневажливого ставлення до тих, хто виборював незалежність України», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, схожий випадок уже траплявся в Бериславі на Львівщині. Там у лютому 2025 року місцева комісія з питань перейменування вулиць вирішила ще раз перейменувати названі на честь українських історичних діячів вулиці на більш нейтральні назви. Це рішення заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик порівняв із називанням вулиць у кращих традиціях Радянського Союзу.