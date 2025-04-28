Пропозиція керівника Львівської ОВА Максима Козицького перейменувати вулицю Володимира Винниченка у Львові спричинила немалий резонанс. Одні палко підтримують звинувачення на адресу письменника і першого голови українського уряду в 1917 році – що він був проти самостійної України, проти створення української армії, що навіть після поразки Визвольних змагань 1917–1921 років прагнув співпрацювати з більшовицьким режимом. З протилежної сторони заперечують, що Винниченко – це передусім видатний український письменник, та й у політичному житті відіграв хай і суперечливу, але дуже важливу роль.

Наразі реакції міської влади Львова, до чиєї компетенції належить перейменування вулиць, немає. Не факт, що буде і що ця ініціатива взагалі матиме якесь продовження. Але вона є доброю нагодою поговорити про складність і нашого минулого, і його розуміння та сприйняття в теперішньому. Тим паче, що настільки контроверсійну постать, як Винниченко, ще спробуй знайди в нашій історії. Принаймні новітній.

Перелік того, що можна вважати гріхами Володимира Винниченка, чималий, і далеко не все з нього відображено у зверненні Максима Козицького. До згаданого вище можна додати і відкидання правди про Голодомор 1932-1933 років, і виступ свідком на захист убивці Симона Петлюри під час судового процесу в Парижі, і, на більш пізніх етапах, відкидання важливості національної культури й ідентичності. Як писав наш герой (чи «герой»?) у «Щоденнику»: «Я громадянин – Плянети і плюю на тимчасові поділи на держави». До цього слід додати першорядний егоїзм, непослідовність і вражаючий брак самокритичності. І це ми ще не зачіпаємо особистого життя Винниченка й історії його взаємин із жінками, бо лише тут можна назбирати випадків куди більш кричущих, ніж ті, за які сьогодні прийнято «скасовувати» людину в публічному просторі.

Увесь цей коктейль, помножений на справді непересічний письменницький талант, у підсумку найкраще підсумував Євген Чикаленко, який довго й добре знав Винниченка, фінансово його підтримував і загалом зробив для цієї людини дуже багато: «Вельми талановита людина, але, вибачайте, – дика, анархістична, руйнуюча сила». Свою «вдячність» за багатолітню допомогу, яка перед Першою світовою зробила його найвисокооплачуванішим українським автором, Винниченко виразив у притаманний собі спосіб – назвавши Чикаленка «поміщичком з Херсона, що може нагородити дурниць».

Попри все вищесказане, ідея з перейменуванням названої на честь Винниченка львівської вулиці не є слушною. Не через його літературні заслуги, не тому, що він очолював український уряд у визначальні історичні моменти. Навіть не тому, що саме у Львові Винниченко свого часу опублікував першу збірку оповідань. А тому що це створить тривожний, у дечому небезпечний прецедент.

Важко заперечити, що Винниченко був людиною утопічних, зазвичай хибних і шкідливих переконань. І загалом вкрай токсичною і як політик, і як особистість. Жодні таланти і здобутки в інших царинах цього не скасовують. Попри це він залишається ключовим персонажем української історії початку ХХ століття. Це не російський більшовик і не представник «вєлікай русскай культури», якими ще не так давно були переповнені вулиці більшості українських міст і сіл і які були маркерами російсько-більшовицького імперського панування. Це український діяч, помилки й дилеми якого значною мірою властиві всій епосі, хоча у Винниченка часто проявлялись найрізкіше.

Візьмімо докір про те, що Винниченко був проти самостійної української держави і критикував найвідомішого нашого наддніпрянського самостійника початку ХХ століття – Миколу Міхновського. За цим критерієм у 1917–1918 роках треба ліквідовувати у Львові вулиці на честь Грушевського, Петлюри, Єфремова, адже вони – як і переважна більшість Української Центральної Ради – стояли в той час на засадах автономії України в складі демократичної Росії. У реаліях російської імперії перед Першою світовою війною думки про самостійну Україну здавались цілковито позбавленими фундаменту мріями, адже рівень розвитку українського руху й української національної свідомості в умовах царського режиму не сприяв інакшому погляду. А в умовах революційних зрушень, починаючи з 1917 року, свідомість багатьох українців не встигала за стрімким розвитком подій.

Це можна сказати не лише про соціалістичну УЦР, але й про її ідейну протилежність – консервативного гетьмана Павла Скоропадського. Хоч і роблячи дуже багато правильних кроків для розбудови й українізації держави в 1918 році, він усе ще не був цілковитим самостійником і не був проти входження України до федеративної небільшовицької Росії. Лише на еміграції колишній гетьман став повноцінним українським самостійником.

Якщо глянути ширше, то дуже багатьом відомим постатям нашої історії є за що дорікнути. Богдан Хмельницький уклав угоду з московитами, Грушевський був не те щоб меншим соціалістом і автономістом за Винниченка, Петлюра в 1914 році закликав українців виконати обов’язок перед Російською імперією у Першій світовій... Про часто геть не чорно-білі відтінки історії Визвольних змагань часів Другої світової та перших повоєнних років і згадувати годі.

Усе це не скасовує вагомої ролі цих і багатьох інших людей для української історії. Дуже часто вони були такими, якими мали бути в контексті власної епохи. Важко сподіватись тотального самостійництва і державницького націоналізму в часи, коли більш чи менш революційний соціалізм є інтелектуальною модою доби, а українське селянство цікавиться соціальними питаннями куди більше, ніж державними й національними. А саме так дуже часто було в 1917–1921 роках.

Якщо взяти за підставу для перейменування вулиці бажання Винниченка обіймати керівні посади в уже радянській Україні, то тоді доведеться перейменовувати куди більше міських просторів. Наприклад, вулицю Олександра Довженка, який від боротьби в лавах армії УНР перейшов на сторону більшовиків і став улюбленим (принаймні до певного моменту) кінорежисером Сталіна. Або вулицю Миколи Хвильового, який від самого початку був ідейний комуністом і більшовиком. Або багато інших, названих, зокрема, на честь представників плеяди Розстріляного відродження, більшість представників якого у 1920-ті цілком собі вірили в «український» радянський проєкт.

Від Винниченка декого з них відрізняє здатність до еволюції й саморефлексії. Петлюра зумів перетворитись на справжнього лідера боротьби за українську державність, у правильному напрямку еволюціонував Скоропадський, Хвильовий також зумів усвідомити крах своїх комуністичних ілюзій і ту катастрофічну реальність, до якої вони призвели – і покінчив життя самогубством. Винниченку ж, як виглядає з його дій і текстів, версія про власну помилковість ніколи на гадку не спадала.

Серед дискусій щодо вулиці Винниченка у Львові лунали й «компромісні» пропозиції: назвати на честь нього якусь іншу, меншу й віддаленішу від центру вулицю чи й вуличку. Це теж хибний шлях. Адже він неминуче призведе до безкінечних суперечок щодо того, хто ж саме і на яку саме вулицю заслуговує: якої довжини, якої ширини, в якому районі міста і з якого типу забудовою. І знайти спільний знаменник тут буде неможливо, тому що історія України була, є і буде сукупністю дуже різних, часто вкрай суперечливих постатей. Тому об’єктивна ієрархія тут просто неможлива.

Винниченко, повторюсь, був украй неприємною особою. Нерідко його діяльність була шкідливою для української справи, принаймні в державницько-політичному вимірі. Навряд чи іменем такої людини має бути названа саме та вулиця, яка є зараз. Але це питання слід було порушувати 1992 року, коли їй надали нинішню назву, а не у 2025-му. Бо якщо зараз прибирати ім’я Винниченка – а цій спокусі важко опиратись з огляду на біографію цієї людини, – то дуже скоро знайдуться ініціатори продовжити пошук і викреслювання з міського простору «не таких» українських діячів. Питання лиш, хто буде наступним: Грушевський, Петлюра, Довженко, Хвильовий чи хтось іще? Як буде бажання, то кандидати завжди знайдуться.

Тому нам потрібен здоровий глузд, навіть як противага самому Винниченку. Хай як би комусь хотілось, але створити «ідеальний» перелік історичних постатей не вдасться. Українське минуле було непростим, а ті, хто його творив, нерідко помилялись у своїх думках і діях. Чужі українській історії й культурі постаті можна і треба викидати геть у рамках декомунізації й деколонізації. Ці процеси правильні й доречні. Тому, наприклад, в Одесі абсолютно правильно позбуваються з міського простору пушкіних, буніних та інших жванецьких.

Але окремим «гарячим головам» варто не виплескувати дитя разом із водою. Інакше ми залишимось з обрубком замість реальної історії України. Обрубком, який жодним чином не дасть розуміння українського минулого, а отже, і теперішнього, і перспектив майбутнього. Бо не може виховуватись свідомий громадянин України без розуміння не тільки дилем нинішніх, але й здобутків, невдач і суперечностей минулого.